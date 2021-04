[아시아경제 장세희 기자]6일 국고채 금리가 일제히 하락했다.

이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 2.1bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 1.181%에 장을 마쳤다.

10년물 금리는 연 2.069%로 2.5bp 하락했다. 5년물과 1년물은 각각 3.0bp 하락, 1.3bp 하락으로 연 1.606%, 연 0.684%에 마감했다.

20년물은 연 2.230%로 1.6bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 1.4bp 하락, 1.2bp 하락으로 연 2.221%, 연 2.224%를 기록했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr