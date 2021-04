지난해 상호금융조합 순이익 2.2조…농협만 감소

총자산 584조 전년 보다 7.0%↑

[아시아경제 오현길 기자] 지난해 상호금융조합의 당기순이익이 전년 보다 소폭 증가하면서 선방한 것으로 나타났다. 신협, 수협 등 성장세를 보인 반면 농협은 순이익이 감소했다.

7일 금융감독원이 발표한 2020년 상호금융조합 영업실적(잠정)에 따르면 상호금융 당기순이익은 2조1767억원으로 전년 대비 0.2% 증가했다.

농협은 1조6459억원으로 전년 보다 2.7% 감소한 반면, 신협(3831억원)과 수협(779억원), 산림(698억원)은 각각 전년 보다 증가세를 기록했다.

이자 및 비이자손익 감소 등에 따라 신용사업부문 순이익이 3조4644억원으로 크게 감소했으며, 경제사업부문에서는 농협 하나로마트 매출 증가 등으로 적자폭이 축소됐다.

상호금융 총자산은 584조원으로 전년 보다 7.0% 늘었다. 총여신은 401조원, 총수신은 498조원으로 전년 대비 각각 9.8%, 7.3% 증가했다.

자산건전성은 개선되는 모습을 보였다. 연체율은 1.54%로 2019년 말 대비 0.17%포인트 개선됐다. 가계대출 연체율은 0.23%포인트, 기업대출 연체율은 0.24%포인트 나아졌다. 고정이하여신비율도 2.02%로 전년도 말 대비 0.02%포인트 하락했다.

자본적정성을 나타내는 순자본비율도 8.17%로 2019년 말 보다 0.07%포인트 상승하면서 규제비율 대비 높은 수준을 유지했다.

금융당국 관계자는 "코로나19 금융지원 정책기조 유지 등의 영향에 따라 기업대출을 중심으로 상호금융 자산성장세는 지속될 것으로 예상된다"면서도 "경기회복 지연이나 코로나19 등으로 자영업자 및 소상공인 등 취약차주 중심으로 잠재위험이 대두될 가능성이 있다"고 지적했다.

그러면서 "차주별·업종별 연체율 등 건전성 현황을 세밀하게 모니터링하고 손실흡수능력 제고 및 부실자산 정리를 적극 유도하는 한편 최근 증가하고 있는 기업대출의 증가 속도를 안정화시키고 부실 가능성에 대비해 선제적 리스크 관리를 강화할 계획"이라고 덧붙였다.

