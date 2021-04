[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 오는 7월 열리는 도쿄올림픽에 북한이 불참하기로 한 데 대해 "아쉽다"고 밝혔다.

통일부 당국자는 6일 기자들과 만나 "이번 올림픽이 한반도 평화와 남북 간 화해·협력을 진전시키는 계기가 되기를 바라왔으나 코로나19 상황으로 그러지 못하게 된 데 대해 아쉽게 생각한다"며 이같이 말했다.

그러면서도 "그동안 남북이 국제경기대회 공동진출 등 스포츠 교류를 통해 한반도 평화와 협력을 진전시킨 경험이 있는 만큼, 정부는 앞으로도 스포츠 등 여러 분야에서 이런 계기를 찾기 위한 노력을 계속해 나갈 것"이라고 강조했다.

