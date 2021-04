제주항공, 제주기점 국내선 이틀 연속 세 자릿수 운항

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,200 전일대비 450 등락률 +1.98% 거래량 127,252 전일가 22,750 2021.04.06 11:23 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, '기내식 카페' 오픈…객실 승무원 직접 운영 제주항공, 3명중 2명 모바일 항공권 구매제주항공, 리프레시포인트 7% 추가 적립 프로모션 close 은 제주기점 국내선에서 4일과 5일 이틀 연속 세 자릿수를 운항하며 하루 기준 역대 최다 운항편수를 기록했다고 6일 밝혔다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,200 전일대비 450 등락률 +1.98% 거래량 127,252 전일가 22,750 2021.04.06 11:23 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, '기내식 카페' 오픈…객실 승무원 직접 운영 제주항공, 3명중 2명 모바일 항공권 구매제주항공, 리프레시포인트 7% 추가 적립 프로모션 close 은 지난 4일 제주~김포 노선에 46편 운항을 비롯해 제주~청주·대구 각 14편, 제주~부산 12편, 제주~광주 7편, 제주~여수/군산 각 4편을 운항했다. 이날 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,200 전일대비 450 등락률 +1.98% 거래량 127,252 전일가 22,750 2021.04.06 11:23 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, '기내식 카페' 오픈…객실 승무원 직접 운영 제주항공, 3명중 2명 모바일 항공권 구매제주항공, 리프레시포인트 7% 추가 적립 프로모션 close 을 이용한 여객 수는 역대 최다인 1만7029명이며 탑승률은 90%를 기록했다.

이튿날인 5일에는 제주~김포 45편 등 총 101편을 운항해 1만6920명을 수송했다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,200 전일대비 450 등락률 +1.98% 거래량 127,252 전일가 22,750 2021.04.06 11:23 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, '기내식 카페' 오픈…객실 승무원 직접 운영 제주항공, 3명중 2명 모바일 항공권 구매제주항공, 리프레시포인트 7% 추가 적립 프로모션 close 은 봄철 제주를 찾는 여행객이 증가함에 따라 제주기점 국내선에 지속적으로 운항을 확대하고 있다.

3월 제주기점 국내선 1일 운항편수는 79편 수준에 머물렀지만 이달 들어 25% 가량 증가한 평균 98편에 달하고 있다. 지난해 같은 기간(4월1~5일)에 비해 1일 평균 40% 증가했다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,200 전일대비 450 등락률 +1.98% 거래량 127,252 전일가 22,750 2021.04.06 11:23 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, '기내식 카페' 오픈…객실 승무원 직접 운영 제주항공, 3명중 2명 모바일 항공권 구매제주항공, 리프레시포인트 7% 추가 적립 프로모션 close 관계자는 “제주기점 노선에 운항을 대폭 늘리면서 제주여행을 계획하고 있는 이들의 항공권 예약이 보다 수월해 질 것으로 기대하고 있으며, 제주도민들의 뭍나들이에도 도움이 됐으면 한다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr