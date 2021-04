대신證, ‘금융상품 비대면시대’ 이벤트 진행

온라인으로펀드·ELS 가입하면 펀드쿠폰 최대 5만원 제공

연금저축계좌에 100만원 입금하면 펀드쿠폰 1만원 추가 제공

[아시아경제 송화정 기자]대신증권이 온라인 금융상품 가입 이벤트를 진행한다.

대신증권은 6일 온라인으로금융상품을 가입하는 고객에게 최대 6만원의 경품을 지급하는 ‘금융상품 비대면시대’ 이벤트를 이달 말까지 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 비대면 금융서비스 수요 증가를 반영해 온라인 금융상품 가입 고객에게 혜택을 제공하기 위해 마련됐다. 금융상품 비대면시대 이벤트는 대신증권 고객이 온라인 거래매체(MTS, HTS, 홈페이지)를 통해 펀드 또는 주가연계증권(ELS)을 가입하면 가입금액 1000만원 당 1만원의 펀드쿠폰을 최대 5만원까지 지급한다.

이벤트 대상 금융상품은 채권형 펀드를 제외한 온라인전용 펀드와 대신증권에서 청약할 수 있는 ELS다.

추가로 금융상품 비대면시대 이벤트 참여고객이 이벤트 기간 내 연금저축계좌에 100만원 이상 입금하면 펀드쿠폰 1만원을 제공한다. 펀드쿠폰은 펀드를 가입할 때 현금대신 사용할 수 있다.

안석준 스마트비즈추진부장은 “직접투자에 어려움을 느끼는 고객들의 금융상품에 대한 수요가 커지는 추세”라며 “이 이벤트를 통해 금융상품 투자도 하고 연금저축을 통해 연말정산도 미리 준비하길 바란다”고 말했다.

이번 이벤트는 오는 30일까지 진행된다. 이벤트에 참여하려면 대신증권 모바일트레이딩시스템(MTS), 홈트레이딩시스템(HTS) 및 대신증권 홈페이지, 크레온 홈페이지에서 이벤트를 참여를 신청하면 된다. 자세한 사항은 고객감동센터로 문의하면 된다.

