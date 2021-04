롯데호텔, ESG 더한 '드라이브 스루 시즌2' 선보인다

친환경 드라이브 스루 상품 출시

비건 도시락, 친환경 용기 사용 등

"ESG 경영 강화할 것"

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔 서울과 월드는 비건 메뉴를 추가하고 친환경 용기를 사용하는 '드라이브 스루(Drive-Thru)’ 시즌2'를 선보인다고 6일 밝혔다.

롯데호텔 관계자는 "올해 1분기 드라이브 스루 매출이 지난해 4분기에 비해 약 20% 신장하는 등 지난해 3월 첫 출시 이후 꾸준히 매출이 증대되고 있다"며 "업계 최초로 선보인 드라이브 스루가 많은 고객의 사랑을 받는 만큼 친환경 라이프스타일을 반영한 드라이브 스루 상품으로 다시 한번 업계 최초 도전을 하게 됐다"고 밝혔다.

새롭게 추가된 비건 도시락 '베지 박스(Veggie Box)'는 슈퍼푸드로 구성해 맛과 건강을 모두 잡았다는 설명이다. ▲콩으로 만든 미니 버거 ▲두부피 야채말이 스키야키 ▲모둠 야채 구이 ▲단호박 견과류 범벅 ▲감태 비빔밥, 케일 쌈밥, 야채 스시와 곤약면 후토마키 ▲과일 피스타치오 다쿠아즈 중 4종을 골라 담을 수 있다. 채식과 함께 우유, 달걀, 생선을 먹는 '페스코 베지테리언(Pesco-Vegetarian)'을 위한 '브라타 치즈 소스에 완두콩, 야채를 곁들인 은대구와 가자미구이'도 있어 선택지를 넓혔다. 가격은 4종 세트 4만8000원, 단품 1종은 1만5000원이다.

포장 용기는 사탕수수 섬유질로 만든 친환경 펄프 박스로 교체했다. 일반적인 종이 펄프 이용 시 산림이 훼손되고 기후 변화에도 악영향을 미치지만 펄프 박스 사용 시 사탕수수를 수확하고 남은 지푸라기를 소각하는 과정에서 발생하는 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있다. 플라스틱 사용과 비닐 코팅을 최소화해 별도의 재활용 과정을 거치지 않고 배출해도 자연적으로 분해돼 퇴비가 된다.

롯데호텔 홈페이지, 네이버 및 유선으로 픽업 시간으로부터 24시간 이전까지 예약 가능하며 설정한 시간에 1층 드라이브 스루 픽업 존 또는 델리카한스에서 수령할 수 있다.

한편 해당 상품을 객실에서 즐길 수 있는 롯데호텔 서울의 '스프링 웰니스(Spring Wellness)' 패키지도 선보이고 있다. 객실 1박, 비건 도시락 '베지 박스' 1개, 건강식 도시락 '웰니스 박스' 1개와 생과일주스 2잔이 제공되는 패키지다. 6월30일까지 투숙 가능하며 28만1000원부터다(세금 및 봉사료 포함).

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr