KT 랜선야학 1기 수료식…도서·산간지역 확대

멘토 100명, 멘티 300명 참여

ESG 프로젝트 일환

[아시아경제 차민영 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,750 전일대비 150 등락률 +0.54% 거래량 584,619 전일가 27,600 2021.04.05 13:16 장중(20분지연) 관련기사 한국스마트홈산업협회장에 송재호 KT 부사장 선임“디지털 플랫폼 즐기는 친환경 전기차 캠핑” KT, '디지코 캠핑' 진행“3초 만에 출입등록” KT, 전국 프로야구 구장에 '콜체크인' 서비스 도입 close 가 서울시교육청과 서울 종로구에 위치한 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,750 전일대비 150 등락률 +0.54% 거래량 584,619 전일가 27,600 2021.04.05 13:16 장중(20분지연) 관련기사 한국스마트홈산업협회장에 송재호 KT 부사장 선임“디지털 플랫폼 즐기는 친환경 전기차 캠핑” KT, '디지코 캠핑' 진행“3초 만에 출입등록” KT, 전국 프로야구 구장에 '콜체크인' 서비스 도입 close 스퀘어에서 비대면 학습 멘토링 프로그램 ‘랜선야학’ 1기 수료식을 진행했다고 5일 밝혔다.

행사에는 구현모 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,750 전일대비 150 등락률 +0.54% 거래량 584,619 전일가 27,600 2021.04.05 13:16 장중(20분지연) 관련기사 한국스마트홈산업협회장에 송재호 KT 부사장 선임“디지털 플랫폼 즐기는 친환경 전기차 캠핑” KT, '디지코 캠핑' 진행“3초 만에 출입등록” KT, 전국 프로야구 구장에 '콜체크인' 서비스 도입 close 대표이사와 조희연 서울시교육청 교육감을 비롯해 대학생 멘토와 멘티 학부모 대표들이 참석했다. 행사는 멘토링에 참여했던 멘토 100명을 화상으로 연결해 6개월 간의 성과를 공유하고 서로를 격려하는 시간으로 꾸며졌다

랜선야학은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 대학생과 중학생을 대상으로 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,750 전일대비 150 등락률 +0.54% 거래량 584,619 전일가 27,600 2021.04.05 13:16 장중(20분지연) 관련기사 한국스마트홈산업협회장에 송재호 KT 부사장 선임“디지털 플랫폼 즐기는 친환경 전기차 캠핑” KT, '디지코 캠핑' 진행“3초 만에 출입등록” KT, 전국 프로야구 구장에 '콜체크인' 서비스 도입 close 교육 플랫폼을 통해 학습 멘토링을 진행한 ESG(환경·사회·지배구조) 프로젝트다. 지난 10월부터 3월까지 총 6개월 간 멘토 100명과 멘티 300명이 참여해 1대3으로 학습을 진행했다. KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,750 전일대비 150 등락률 +0.54% 거래량 584,619 전일가 27,600 2021.04.05 13:16 장중(20분지연) 관련기사 한국스마트홈산업협회장에 송재호 KT 부사장 선임“디지털 플랫폼 즐기는 친환경 전기차 캠핑” KT, '디지코 캠핑' 진행“3초 만에 출입등록” KT, 전국 프로야구 구장에 '콜체크인' 서비스 도입 close 는 랜선야햑을 통해 청소년의 학습공백을 메꾸고 대학생의 경제적 자립을 도왔다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,750 전일대비 150 등락률 +0.54% 거래량 584,619 전일가 27,600 2021.04.05 13:16 장중(20분지연) 관련기사 한국스마트홈산업협회장에 송재호 KT 부사장 선임“디지털 플랫폼 즐기는 친환경 전기차 캠핑” KT, '디지코 캠핑' 진행“3초 만에 출입등록” KT, 전국 프로야구 구장에 '콜체크인' 서비스 도입 close 가 자체적으로 실시한 ‘랜선야학 만족도 온라인 설문’에 따르면 멘티 300명 가운데 54.6% ‘매우 만족’, 34.0%는 ‘만족’이라고 답했다. 학습능력 향상에 도움이 됐냐는 문항에는 40.8%가 ‘매우 도움이 된다’(40.8%)고 했고 44.7%는 ‘도움이 된다’고 했다. 설문에 참여한 학부모 300명의 경우 전반적인 프로그램 만족도 문항에서 63.2%가 ‘매우 만족’, 30.4%가 ‘만족’한다고 했다. 학습능력 향상에 도움이 되었냐는 질문에는 43.6%가 ‘매우 도움이 된다’, 46.1%가 ‘도움이 된다’로 응답 결과가 나왔다.

이날 수료식에서 멘토 대표로 소감을 발표한 한국외국어대학교 4학년 권세희 학생은 “학생들의 학습능력 향상에 보탬이 돼 보람을 느낀다”며 “무엇보다 친구들과 함께 성장할 수 있었던 값진 시간이었다”고 밝혔다. 멘티 학부모 대표로 자리한 오미순 씨는 “코로나19로 학교에 가지 못하는 시간이 길어지며 걱정이 많이 됐고 부모가 도움이 되지 못해 안타까웠는데 랜선야학에 참여할 수 있어 행운이었다”며 “아이가 선생님과의 수업 시간을 기다리며 즐겁게 참여하는 모습을 보니 기쁘고 감사했다”고 말했다.

구현모 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,750 전일대비 150 등락률 +0.54% 거래량 584,619 전일가 27,600 2021.04.05 13:16 장중(20분지연) 관련기사 한국스마트홈산업협회장에 송재호 KT 부사장 선임“디지털 플랫폼 즐기는 친환경 전기차 캠핑” KT, '디지코 캠핑' 진행“3초 만에 출입등록” KT, 전국 프로야구 구장에 '콜체크인' 서비스 도입 close 대표는 “ KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,750 전일대비 150 등락률 +0.54% 거래량 584,619 전일가 27,600 2021.04.05 13:16 장중(20분지연) 관련기사 한국스마트홈산업협회장에 송재호 KT 부사장 선임“디지털 플랫폼 즐기는 친환경 전기차 캠핑” KT, '디지코 캠핑' 진행“3초 만에 출입등록” KT, 전국 프로야구 구장에 '콜체크인' 서비스 도입 close 의 대표 ESG활동인 랜선야학’ 시즌1의 대장정을 마치며, 함께 성과를 공유하고 이야기를 나눌 수 있는 자리를 만들었다”며 “ KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,750 전일대비 150 등락률 +0.54% 거래량 584,619 전일가 27,600 2021.04.05 13:16 장중(20분지연) 관련기사 한국스마트홈산업협회장에 송재호 KT 부사장 선임“디지털 플랫폼 즐기는 친환경 전기차 캠핑” KT, '디지코 캠핑' 진행“3초 만에 출입등록” KT, 전국 프로야구 구장에 '콜체크인' 서비스 도입 close 는 대한민국 대표 디지털플랫폼기업 ‘디지코(Digico)’로 미래 세대와 함께 소통하고 공감할 수 있는 마음을 담은 ESG 경영을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,750 전일대비 150 등락률 +0.54% 거래량 584,619 전일가 27,600 2021.04.05 13:16 장중(20분지연) 관련기사 한국스마트홈산업협회장에 송재호 KT 부사장 선임“디지털 플랫폼 즐기는 친환경 전기차 캠핑” KT, '디지코 캠핑' 진행“3초 만에 출입등록” KT, 전국 프로야구 구장에 '콜체크인' 서비스 도입 close 는 랜선야학 시즌2를 다음달부터 진행한다. 750명의 멘티와 250명의 멘토로 총 1000명이 참여하는 전국 프로젝트로 도서, 산간 등 상대적으로 학습공백이 큰 지역의 학생들에게 참여기회를 확대한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr