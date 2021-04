성윤모 "'기후변화·디지털·기술안보' 신통상이슈에 적극 대응해야"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 성윤모 산업통상자원부 장관은 "기후변화와 디지털, 기술안보 등 신 통상이슈에 적극적으로 대응해야 한다"고 5일 강조했다.

성 장관은 이날 오후 '수출 활력 제고와 글로벌 신 통상이슈 대응'을 주제로 '2021년 상무관 회의'를 화상으로 개최한다.

상무관은 재외공관에서 산업·통상·자원 관련 업무를 담당하며 현지진출 우리기업의 애로해소와 주재국 정부와의 협의 및 시장동향 파악 등을 수행한다.

이번 회의에는 35개국 총 51명의 상무관이 참석해 미국과 중국, 일본, EU, 인도 등 주요국을 중심으로 코로나19 위기 속에서 경기 반등을 견인하기 위한 금년 수출 플러스 전환과 2025년 수출 7000억불 달성방안을 논의한다. 또 최근 글로벌 화두인 기후변화·탄소중립과 디지털 전환, 기술안보 등 신통상이슈 논의 동향을 점검하고 대응·협력 전략도 모색한다.

성 장관은 "상무관들이 수출 플러스 전환과 2025년 수출 7000억불 달성을 위한 수출첨병 역할을 해야한다"며 "주재국 정부 등과 긴밀한 네트워크를 구축하고 현지 동향을 적시에 파악해 본국에 신속히 전파해 주는 동시에 신통상이슈들이 우리기업에 대한 수출장벽으로 작용하지 않도록 우리 입장을 적극 개진해달라"고 말했다.

산업부는 급변하는 수출·통상 환경에 대응하기 위해 이번 회의에서 논의된 사항을 구체화해 정책에 반영할 계획이다.

