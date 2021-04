▲강옥순씨 별세, 엄준열·엄호열(자영업)씨 모친상, 신경택(한국수출입은행 부행장)씨 빙모상=4일 예천농협장례식장 201호실, 6일 오전 9시 발인 (054)655-0990.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr