[클릭 e종목] 한국금융지주, 1분기 실적 기대

[아시아경제 황준호 기자] 유안타증권은 5일 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 89,900 전일대비 4,300 등락률 +5.02% 거래량 668,505 전일가 85,600 2021.04.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국투자증권 365일 상시채용.. 채용 규모 확대'SK바이오사이언스 청약' 한투증권에는 50대 몰렸다한국금융지주, 한국투자증권 8532원 배당 결정 close 의 목표주가를 13만원으로 유지했다. 올해 1분기 기대치를 상회하는 실적을 거둘 것으로 예상된다며 이같이 잡았다.

유안타증권은 한국금융지주의 1분기 영업이익으로 3696억원을 예상했다. 연초 거래대금 상승과 증시 급등에 따른 수익 증가가 분기 말 금리 상승에 따른 운용 손익 감소를 상회할 것으로 분석했다. 전분기 카카오뱅크 지분 평가익이 소멸함에 따라 영업외손익이 감소하겠지만 순영업수익 증가가 이를 상쇄할 수 있을 것으로 봤다. 또 카카오뱅크 1분기 이익은 시장금리 상승에 따른 순이자마진 개선과 계절적인 충당금 감소로 전 분기 대비 약 40% 성장할 것으로 예상했다.

순수수료 이익은 전년 동기 대비 47.8% 증가할 전망이다. 전 분기 대비 2.1% 감소한 수준이다. 부문 별로는 위탁매매 수수료 수익은 전 분기 대비 증가할 전망이지만 자산관리와 IB 부문은 전 분기 대비 감소할 것으로 예상됐다. 이어 외화자산 관리 규제로 인해 업계 전체적으로 IB 부문이 코로나19 이전 수준으로 회복하기는 어려울 것으로 전망되기 때문이다. 이에 따라 향후 순수수료이익의 방향성은 위탁매매가 결정할 것으로 관측됐다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr