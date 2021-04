朴 선대위 긴급성명 "吳, 입만 열면 거짓말…후보직 사퇴하라"

생태탕집 사장 등 "옷차림·구두 브랜드까지 묘사…내곡동 측량 현장에 吳 있었다 증언"

"국민의힘, 선거운동 할 것 아니라 후보자 사퇴 요청해야"

[아시아경제 오주연 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보 선거대책위원회는 2일 긴급성명을 내고 "오세훈 국민의힘 후보의 꼬리에 꼬리를 문 거짓말과 말 바꾸기가 이제 막을 내릴 때가 됐다"며 "후보직을 사퇴하라"고 촉구했다.

이날 선대위는 긴급 기자회견을 열고 성명서를 발표했다. 이들은 성명서에서 "오 후보는 '내곡동 땅에 대해 관심을 표했다는 증거가 나오면 바로 후보 사퇴하겠다'고 했다"며 "이제 그 약속을 지킬 때가 왔다"고 말했다.

선대위는 "오 후보는 그동안 자신의 큰 처남이 내곡동 측량에 참여했다고 주장해왔다. 그러나 어제 KBS 보도로 사진과 증거가 공개되며 큰 처남이 전체 행사에 참석했다는 게 드러났다"고 언급했다.

또한 이날 오전에는 오 후보가 그동안 계속 부정해왔던 생태탕 의혹의 진실을 밝혀줄 생태탕집 사장의 인터뷰가 공개됐다면서 "TBS와의 인터뷰에 따르면, 사장 A와 그의 아들은 당시 정황뿐만 아니라 옷차림과 구두 브랜드까지 구체적으로 묘사하며 오 후보가 분명히 현장에 있었음을 증언했다. 이로써 오 후보의 주장은 완전히 파탄 났다"고 지적했다.

국민의힘에도 책임있는 조치를 요구했다. 선대위는 "공당의 후보가 거짓말을 일삼고 손바닥으로 하늘을 가리려 하고 있다. 국민을 섬기는 공당이라면, 더는 선거운동을 할 것이 아니라 드러난 진실 앞에서 후보자에게 사퇴를 요청해야 한다"고 꼬집었다.

그러면서 "안철수, 금태섭 등 소위 야권후보 단일화에 동참했던 여러 정치인들께 촉구한다. 거짓의 편에 더 이상 설 수 없음을 밝혀달라"고 요청했다.

이어 "오 후보는 우리 당과 시민단체에 의해 공직선거법상 허위사실공표죄로 검찰에 고발됐다"며 "그간 취합한 증거자료를 검찰에 제출할 예정"이라고 전했다.

이날 긴급성명 발표가 끝난 뒤 기자들과 가진 질의응답에서 박 캠프의 진성준 전략기획위원장은 "오 후보는 물러나는 것이 도리"라며 "상황에 따라 중대한 결심도 배제할 수 없다"고 말했다.

'상황에 따른 중대 결심'을 묻는 추가 질문에는 "두고 보라"고만 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr