KOTRA "화학 분야 규제개선"…현장의견 수렴

2일 웨비나 개최…외국계 화학기업 애로사항 전달

[아시아경제 김흥순 기자] 코트라(KOTRA)는 서울 염곡동 본사에서 '화학 분야 규제개선을 위한 웨비나(웹 세미나)'를 열고 화학물질 관련 규제를 지속적으로 완화해 달라고 요구한 업계 관계자들을 초청해 애로사항과 의견을 청취했다고 2일 밝혔다.

이날 회의에는 화학 분야 외국인투자기업(외투기업)을 비롯해 주한미국상공회의소와 주한유럽상공회의소 등 관계자 15명이 참석했다. 회의에 참석한 외투기업 관계자들은 공익을 위한 규제의 역할에 깊은 공감을 표하면서도 복잡한 행정절차로 인한 비효율, 영업비밀 유출 위험의 상존 등 현행 제도의 어려움을 제시하며 개선책 마련의 필요성을 강조했다.

특히 화학물질의 등록·신고를 위한 정보제공 범위와 생활 화학제품 관련 규제 완화 등 업계에서 꾸준히 제기해왔던 문제에 대해 관련 부처와 함께 면밀히 검토해 달라고 요청했다.

김성진 KOTRA 외국인투자옴부즈만은 "국민의 건강과 안전 그리고 기업경영의 가치가 동시에 존중될 수 있도록 관계 부처에 합리적인 제도 개선을 건의하겠다"며 "이를 위해 전문가와 산업 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이겠다"고 약속했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr