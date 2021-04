LG유플러스, '박세리의 내일은 영웅' 본선 첫 방송

더라이프 채널서 3일 본선편 첫방송

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스는 'U+골프' 앱과 자회사 미디어로그를 통해 론칭한 더라이프 채널에서 오리지널 프로그램 '박세리의 내일은 영웅: 꿈을 향해 스윙하라' 본선 편을 3일 방영한다고 밝혔다.

국내 최초 골프 오디션 프로그램인 내일의 영웅은 4월 본선 대결을 통해 다시 시청자를 찾는다. 작년 방송에서는 1,2회 예선전이 다뤄졌다. 본선 첫 회에서는 3개월의 훈련을 마친 본선 참가자들의 16강 결정전이 펼쳐진다.

한국 여자 골프 사상 최고의 선수인 박세리 감독을 중심으로 골프 해설가 김재열 해설위원, 골프 멘토인 김주형 프로, 오상진 아나운서가 프로그램을 이끈다.

내일은 영웅 더라이프 유튜브 채널 누적 조회수는 최근 2개만에 500만회, 시청 시간은 30만시간을 넘겼다. 클립당 최고 조회수는 60만회를 돌파할 정도다. 특히 박세리 감독의 시선을 사로잡은 10대 참가자들의 킬링샷 클립은 최고 조회수를 기록했다. 의족 골퍼인 한정원 선수 영상도 조회수 30만회에 육박했다.

내일은 영웅을 제작한 구태형 미디어로그 PP사업부장은 “골프 레전드 박세리 감독과 함께 기획한 국내 최초 골프 오디션 프로그램인 내일은 영웅이 새로운 장르를 개척하며 시청자분들의 관심과 사랑을 받고 있다”며 “제2의 박세리를 꿈꾸는 본선 참가자들의 성장하는 모습을 통해 감동과 즐거움을 전해드릴 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

김석구 LG유플러스 골프서비스실장은 "KLPGA 시즌 개막과 함께 골프팬들이 관심을 가질 수 있는 다양한 콘텐츠와 이벤트를 발굴해 U+골프 앱만의 차별화 된 콘텐츠를 제공하겠다"고 덧붙였다.

프로그램은 3일 첫 방송을 시작으로 매주 토요일 오전 10시부터 더라이프 채널과 'U+골프' 앱에서 동시 방송된다. 더라이프 채널은 LG유플러스 39번, LG헬로비전 38번, Btv 67번, 'U+모바일tv' 앱에서 시청할 수 있다. U+골프 앱에서는 본선 참가자들의 연습 영상과 미방영 클립 등도 시청할 수 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr