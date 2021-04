중랑구 1기 협치학교 수강생 모집

4~11월 6회 이론교육 및 현장학습...9일까지 협치학교 수강생 20명 선착순 모집

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 협치에 대한 진입장벽을 낮추기 위해 ‘1기 협치학교’ 수강생을 모집한다.

‘협치’란 주민이 정책결정부터 평가까지 전 과정에 참여해 지역사회 문제를 스스로 해결하는 구정운영 방식이다.

‘협치학교’는 평소 협치에 대해 관심이 있거나 배우고 싶었던 구민들을 대상으로 교육을 실시해 협치 전반에 대한 이해도를 높이고 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.

이번 교육은 협치의 기본적인 핵심 내용부터 실행방법까지 알아볼 수 있도록 ▲협치의 이해 ▲협치 탐구하기 ▲현장학습 등 6강으로 구성돼 있다.

교육은 중랑구NPO지원센터(봉화산로 190) 등에서 4월부터 11월까지 진행되며, 코로나 상황에 따라 온라인 교육을 병행한다.

전체 교육의 80% 이상 출석 시 수료증을 발급받을 수 있다.

모집대상은 중랑구민 또는 지역 내 사업체 종사자다. 오는 9일까지 중랑구청 홈페이지 또는 구글 폼을 통해 선착순으로 20명을 모집한다.

구는 협치 의제 발굴, 협치 교육 등 협치행정 문화 확산을 위한 다양한 사업을 실시한다. 권역별, 분과별, 분야별 공론장을 통해 주민들이 중요하게 생각하는 문제가 무엇인지 의견을 모으고 구민, 공무원, 시민활동가를 대상으로 교육을 진행하는 등 협치역량 강화를 위해 노력하고 있다.

류경기 중랑구청장은 “지역의 문제를 지역 스스로 해결해나가는 협치행정의 중요성이 커짐에 따라 탄탄한 교육과정을 마련했다”며 “다양한 프로그램을 통해 협치인식을 제고하고 소통역량을 강화, 협치 문화를 구정 전반에 정착시키겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr