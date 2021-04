신한銀 통합 15주년…진옥동 "고객 신뢰에 생존 달려"

고객중심·현장지향·모범적 기업시민 실천해온 통합 15주년

[아시아경제 이광호 기자]진옥동 신한은행장이 통합 15주년을 맞아 "고객, 사회, 동료와의 신뢰에 조직 생존이 달려있다"고 강조했다.

신한은행은 1일 2021년 통합기념식을 개최했다고 2일 밝혔다. 이날 행사는 코로나19 확산 방지를 위한 사회적 거리두기로 조용병 신한금융 회장과 진 행장, 임직원 등 최소 인원만 참석한 가운데 진행됐다.

진 행장은 시내방송을 통해 통합기념사를 전달했다. 그는 "신한은행은 대형은행의 틈바구니 속에서 고객중심, 현장지향, 모범적 기업시민을 다짐하며 마음을 모았다"고 말했다.

그러면서 "시선을 높여 고객을 넓게 바라보고 중심을 지키려는 노력으로 창립과 통합에 담긴 고객 중심 의미를 더욱 확장해 나가자"고 당부했다.

진 행장은 또 "모든 행동이 고객 중심의 테두리를 벗어나지 않도록 노력하고 혁신금융, 뉴딜정책 등 사회적 사업과 자체적인 사회공헌에도 지혜를 모으자"고 언급했다.

아울러 "이익을 소유하는 기업이 아닌 가치를 나누는 동반자로 거듭나 일류은행의 꿈을 현실로 만들어 나가자"고 덧붙였다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr