제주해경, 항·포구 폐유저장시설 개선사업 추진

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주해양경찰서(서장 조윤만)는 최근 제주도 내 해양오염이 빈번하게 발생함에 따라 1일부터 9월 30일까지 6개월간 도내 항·포구 폐유저장시설 48개소에 대한 현장점검 및 개선사업을 추진한다고 1일 밝혔다.

제주해경에 따르면 이번 개선사업은 영세어선 출입이 잦은 도내 항·포구 폐유저장시설의 노후화, 관리 소홀 등으로 인한 해양오염 사고가 예상됨에 따라 이를 사전 예방하기 위해 추진한다.

주요 사업내용은 ▲폐유저장시설 운영·관리 실태 파악과 보수·보강(외벽, 천장, 노후 폐유통 등) 필요 개소 확인, ▲폐유 범람 예방을 위한 보관물 적시 처리 여부 등을 파악해 관계기관(제주시청, 해양환경공단, 수협 등)에 개선을 요청할 계획이다.

한편 제주해경 관계자는 “이번 폐유 저장장치 개선사업으로 해양오염 위험 요소를 사전 차단하고 원활한 폐유 수거로 항·포구를 이용하는 어민들의 폐유저장시설 이용에 생기는 불편을 해소하는데 큰 효과가 있을 것으로 본다.”고 말했다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr