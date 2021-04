경기아트센터, 객석 빈자리 후원배너 제작 '1석2조효과' 거둬

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기아트센터가 객석 거리두기로 인해 줄어든 수입을 만회하기 위해 빈 좌석을 대상으로 후원배너를 제작해 눈길을 끈다.

경기아트센터는 한국지역난방공사의 후원으로 객석 거리두기 후원배너를 제작, 지난 달 27일 기획공연 연극 '앙리할아버지와 나'에 첫 적용했다고 1일 밝혔다. 객석 거리두기 후원배너는 띄어 앉기로 인해 빈 좌석에 사람 이미지 배너를 제작해 대신 앉히는 것이다.

경기아트센터가 이처럼 객석 거리두기 후원배너 제작에 나선 것은 코로나19 방역조치로 인해 50%의 좌석만 관객을 맞다 보니 공연장은 출연진 뿐 아니라 관람객들에게 아쉬움을 주었고, 제한된 관객들로만 채워진 공연장은 제작사의 티켓수입에도 타격을 입혔다.

이에 경기아트센터는 관람객들로 객석을 가득채운 효과뿐만 아니라 기업후원으로 나머지 자리들에 대한 티켓 손실을 보전하는 1석2조 효과가 있어 객석 거리두기 후원배너를 도입했다고 설명했다.

경기아트센터 관계자는 "코로나 시대에 예술가와 관객, 공연장 모두에 도움이 될 만한 방법을 찾고 싶었다"며 "작은 시도이지만 공연장을 찾는 사람들에게 위로와 힘이 되길 바란다"고 전했다.

객석 거리두기 후원배너는 2021년 경기아트센터의 모든 기획공연에 적용된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr