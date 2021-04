[아시아경제 이정윤 기자] 학교 폭력 의혹 제기자에 대해 법적 대응에 나선 농구 선수 출신 방송인 현주엽이 최근 고소인 조사를 받은 것으로 확인됐다.

1일 경찰에 따르면 서울 수서경찰서는 지난달 25일 현주엽을 명예훼손 사건의 고소인 자격으로 불러 조사했다. 경찰은 피고소인들의 신상을 파악한 뒤 소환 조사를 진행할 예정이다.

앞서 지난달 13일 현주엽과 같은 학교에서 운동했던 후배라고 주장하는 인물은 한 온라인 커뮤니티를 통해 현주엽이 학교 후배들에게 심각한 폭력을 행사했다며 사과와 방송 하차를 요구했다.

이에 현주엽은 "내가 폭력적이라는 이미지를 만들려고 악의적으로 지어낸 말"이라며 "개인적인 폭력은 없었다"며 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 의혹 제기자들을 고소했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr