푸르덴셜생명, 디지털 상품 플랫폼인 '원라이브러리' 오픈

상품 자료의 디지털화로 고객 편의 개선

[아시아경제 기하영 기자]푸르덴셜생명은 디지털 상품 플랫폼인 '원라이브러리(One Library)'를 오픈했다고 1일 밝혔다.

푸르덴셜생명의 원라이브러리는 60여 종의 상품안내장, 니즈환기 자료, 약관, 유튜브 영상 등 다양한 상품 정보를 담은 디지털 플랫폼이다.

푸르덴셜생명 라이프플래너는 원라이브러리를 통해 고객에게 보다 편리하게 상품 자료를 전달할 수 있고, 고객은 언제든지 상품 정보를 확인할 수 있게 된다.

또 푸르덴셜생명은 라이프플래너들이 원라이브러리에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 상품별 카드가 담긴 원박스를 배포했다. 원박스는 상품안내장 29종과 특약 4종을 카드 형태로 변환한 패키지로, 각 카드에는 상품명과 함께 상품의 상세 페이지로 이동할 수 있는 QR코드가 인쇄돼 있다.

푸르덴셜생명 관계자는 "디지털 환경에 맞춰 고객이 상품 정보에 보다 빠르고 쉽게 접근할 수 있도록 원라이브러리를 오픈했다"며 "앞으로 디지털 상품 자료들을 핸드폰에서 쉽게 확인할 수 있도록 모바일 최적화 작업을 진행할 것"이라고 말했다.

