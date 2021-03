임신 중에도 임신이 된다?…쌍둥이 아닌 남매 동시 출산한 英여성

[아시아경제 김봉주 기자] 임신 중 또 다른 임신을 하는 극히 드문 케이스로 두 아이를 동시에 얻은 여성의 사연이 눈길을 끌고 있다.

13일 영국 메트로 등 외신에 따르면, 지난해 9월 잉글랜드 서머싯에 있는 배스의 한 병원에서 레베카 로버츠는 노아(아들)와 로잘리(딸)을 동시에 출산했다.

노아는 오빠고, 로잘리는 동생으로 이들은 쌍둥이가 아닌 엄연한 남매 관계다.

엄마인 로버츠의 자궁 안에는 노아가 먼저 자리를 잡았고, 3주 뒤 로잘리가 들어왔다.

레베카는 임신 사실을 확인하고 임신 12주 차 첫번째 초음파 검사에서 노아를 확인했다. 그런데 세 번째 초음파 검사에서 한 명의 태아가 더 있다는 사실을 알게 됐다.

의료진은 두 아이를 쌍둥이로 의심했지만, 뒤늦게 확인된 태아의 몸집이 다른 태아에 비해 훨씬 작은 것을 확인하고 '중복 임신'이라고 결론내렸다. 두 아이의 수정 시기는 3주 정도의 차이가 있다고 추측했다.

의료진은 "두 태아는 하나의 수정란에서 갈라진 것이 아닌 각기 다른 수정란에서 발육하고 있었다"면서 "매우 드문 사례다"라고 말했다

남매는 출생 당시 몸집 차이가 컸고, 동생 로잘리는 결국 인큐베이터에서 3개월을 넘게 보내야 했다. 현재 로잘리는 건강하게 성장하고 있는 것으로 전해졌다.

