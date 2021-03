미얀마 민주진영, 내일 통합정부 구성

[아시아경제 조현의 기자] 미얀마 민주진영의 임시정부 역할을 하는 '연방정부 대표위원회'(CRPH)가 오는 4월 1일 군사정권에 맞서 국민통합정부를 구성한다.

현지 매체 미얀마 나우는 31일(현지시간) 예 몬 카웅 틴 띳 CRPH 대변인을 인용해 이같이 보도했다.

CRPH는 지난해 총선에서 아웅산 수치 국가고문이 이끄는 민주주의 민족동맹 소속으로 출마해 당선된 이들이 군사정권에 대항해 구성한 단체다.

틴 띳 대변인은 새 국민통합정부는 군부가 지난 2008년 만든 헌법을 폐기하고 과도적으로 '연방민주주의헌장'을 채택하는 방안을 모색할 것이라고 밝혔다고 매체는 전했다.

매체는 새 통합정부에 소수민족 무장조직이 참여하는지, 참여한다면 어떤 조직이 참여하는지 등은 언급하지 않았다.

그러나 민주진영이 그동안 군부 무력에 맞서기 위해 소수민족 무장단체들을 상대로 연방연합을 고리로 연대하자고 제안해온 만큼 주요 소수민족 무장세력이 참여할 것으로 예상된다. 이 경우 군부의 일방적인 시위대 학살로 진행돼 온 쿠데타 저항 운동 양상에 변화가 생길 수 있을 것으로 전망된다.

국민통합정부가 무장 투쟁을 펼칠 경우 내전으로 비화할 가능성도 점쳐진다. CRPH의 국제사회 대변인 격인 사사 유엔 특사는 지난주 언론 인터뷰에서 "통합정부 구성 필요성에 주요 소수민족 무장조직이 동의했다"고 말했다.

전날 미얀마민족민주주의동맹군(MNDAA), 아라칸군(AA) 타앙민족해방군(TNLA)은 공동 성명을 내고 "군부가 시위대 학살을 중단하지 않으면 쿠데타 저항운동인 '봄의 혁명'에 참여 중인 모든 소수민족 무장조직 및 친 민주진영 지지자들과 협력하겠다"고 밝혔다.

북부 카친주 카친독립군(KIA)과 남동부 카렌주의 카렌민족연합(KNU)은 쿠데타 이후 최근 미얀마군 부대 등을 습격하는 등 충돌을 거듭해 왔다.

샨족복원협의회(RCSS)의 욧 슥 장군도 지난 27일 언론 인터뷰에서 "군부가 계속해서 시위대를 향해 총을 쏜다면 모든 소수민족 그룹이 가만히 앉아 있지는 않을 것으로 생각한다"고 말했다.

미얀마 인권단체 정치범지원협회(AAPP)에 따르면 전날 현재 총격 등 군경의 폭력에 사망한 것으로 확인된 이는 521명으로 집계됐다. 그러나 군경이 시신을 유기한 경우가 많고 행방불명된 뒤 생사가 확인되지 않은 경우도 적지 않아 실제 사망자는 이보다 훨씬 많을 것으로 보인다.

