에어부산은 안병석 전 아시아나항공 경영관리본부장을 대표이사로 신규 선임했다고 31일 공시했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr