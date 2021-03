기재부, 81개국 주한 외국공관에 한국경제 설명회

한국판 뉴딜 전략 발표·각국과의 경제협력방안 논의 등



[세종=아시아경제 문채석 기자] 기획재정부가 31일 화상으로 제2회 주한 외국공관 대상 한국경제 설명회를 열었다. 지난 1월28일 1회 회의 이후 두달 만이다.

총 81개국 125명의 주한 공관 대사·공사가 참여한 이번 설명회에서 기재부는 한국판 뉴딜 추진전략, 올해 '경제발전경험 공유사업(KSP)·경제혁신 파트너십 프로그램(EIPP)' 추진계획 등을 발표하고 질의답변을 했다. KSP는 개발도상국 등에 정책 수립, 제도 개선 등 자문을 제공하는 지식공유 사업을 의미한다. EIPP는 대규모 인프라 개발 등 특정 분야 중심으로 3년 이상 매년 5건 내외의 심층 자문을 하는 사업이다.

기재부 관계자는 "참석자들은 한국판 뉴딜 세부 추진전략, 한국의 경제발전 경험 공유 등에 대해 관심을 보이며 향후 관련 분야 협력을 강화하기를 희망했다"고 전했다.

