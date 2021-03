[아시아경제 박지환 기자] 비비안 비비안 002070 | 코스피 증권정보 현재가 3,495 전일대비 65 등락률 +1.90% 거래량 2,452,865 전일가 3,430 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-4일[e공시 눈에 띄네]코스피-22일비비안, 지난해 영업익 22.6억원..전년比 27%↓ close 은 31일 김영현 화우 변호사를 사외이사로 신규 선임하기로 했다고 밝혔다. 김 사외이사의 임기는 3년이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr