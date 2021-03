신남방비즈니스연합회, 제8차 전체회의 진행…소상공인 수출지원센터 등 논의

[아시아경제 정현진 기자] 신남방비즈니스연합회가 31일 서울 중구 명동 은행연합회관에서 '제8차 전체회의'를 개최하고 '소상공인 수출지원센터' 개소 현황 등에 대해 논의했다고 밝혔다.

이번 회의는 신남방비즈니스연합회장인 구자열 한국무역협회장과 신남방정책특별위원회 박복영 위원장이 공동 주재했다. 이날 회의에서는 연합회 소속 20개 협·단체 대표와 관련 정부 부처 관계자가 참석해 소상공인 수출지원센터 개소현황과 향후 계획, 베트남 빈증전시장 운영사업 수주와 거점화 전략, 신남방지역 진출 민간기업 협력사례, 성과 활용방안 등에 대해 논의했다.

구 회장은 "우리 연합회는 지난해부터 비상대응체제를 갖추고 정부와 함께 신남방 진출기업의 애로를 해결하는 등 신남방 비즈니스 정상화를 위해 힘써왔다"면서 "세계 각국의 백신접종으로 비즈니스 정상화에 대한 기대가 커지고 있는 지금이 바로 코로나19 이후 비즈니스 환경변화에 대비할 적기"라고 강조했다.

