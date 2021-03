◆ 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 56,900 전일대비 900 등락률 +1.61% 거래량 26,034 전일가 56,000 2021.03.31 15:19 장중(20분지연) 관련기사 증권가 자사주 매입 릴레이자사주 산 증권사 CEO '1석2조' 효과 톡톡65돌 맞은 신영증권, 기념행사 진행 close

<부장 승진>

▶대치센터 이재용 ▶상품개발부 최윤미 ▶서면지점 배철민 ▶IT업무지원팀 정의석 ▶FSS부 한동민 ▶영업부 박세진 ▶ECM부 정기영 ▶자산운용부 김륜태 ▶크레딧 마켓부 김보성 ▶프로젝트금융부 김충기 ▶해운대지점 이상순

<차장 승진>

▶개발금융부 이흥규 ▶광주지점 박영미 ▶디지털사업TFT 왕현정 ▶미래금융팀 김민수 ▶반포지점 김의준 ▶반포지점 이준호 ▶산업분석팀 이지연 ▶솔루션기획부 이현진 ▶IT고객지원팀 박용진 ▶IT업무지원팀 예지애 ▶IT업무지원팀 최성일 ▶SP 세일즈부 이권철 ▶APEX패밀리오피스부 백정은 ▶FICC파생운용부 강철민 ▶영업부 고서연 ▶영업부 김문상 ▶인텔리전스전략실 김수현 ▶인텔리전스전략실 이광학 ▶자산운용부 한주성 ▶재무관리팀 천상현 ▶채권영업부 김현경 ▶채권운용부 강현호 ▶커스터머저니부 이태환

<부장 전보>

▶개발금융부 양병우 ▶자산운용부 공영권

<차장 전보>

▶경영지원팀 신동규 ▶대치센터 변미우 ▶VC사업부 조용재 ▶파생전략운용부 박민혜

