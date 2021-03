'슈퍼카보다 빨라' 기아 전기차 EV6 오늘부터 사전예약

[아시아경제 이창환 기자] 기아 첫 전용 전기차 EV6가 31일부터 사전예약을 시작했다. EV6는 대용량 배터리를 탑재해 주행거리가 길고 가격은 보조금을 받으면 3000만원대 중후반으로 내려와 경쟁사인 테슬라, 폭스바겐 등에 비해 경쟁력이 뛰어나다는 평가다.

사전예약 첫 날 역대 최다인 2만3760대를 기록한 현대자동차 아이오닉 5와도 전기차 시장을 놓고 치열한 경쟁을 펼칠 전망이다.

전날 EV6가 첫 공개된 후 시장에선 ‘기대 이상’이라는 반응이 나오고 있다. 특히 성능에 대한 평가가 좋았다. 77.4kWh 배터리가 장착된 EV6 롱레인지 모델의 경우 1회 충전시 유럽인증 방식 기준으로 510㎞ 이상 주행이 가능하다.

한국 인증방식 기준으로도 450km 이상 주행이 가능해 서울에서 부산까지 한번에 갈 수 있는 용량을 갖췄다. 같은 등급의 아이오닉 5(429㎞)나 테슬라의 모델Y 퍼포먼스(448㎞) 등보다 뛰어나다.

다양한 충전 인프라를 이용할 수 있는 400V/800V 멀티 급속 충전 시스템도 적용됐다. 800V 초고속 충전 시스템을 이용할 경우 18분만에 10%에서 최대 80%까지의 초고속 충전이 가능하며 단 4분30초의 충전 만으로도 100km 이상 주행이 가능할 정도로 충전효율을 끌어올렸다.

내년에 출시할 예정인 EV6 GT 모델의 경우 430kW급 듀얼모터를 적용한 고성능 전기차다. 정지 상태에서 100km/h 가속까지 걸리는 시간(제로백)은 단 3.5초에 불과하다. 기아가 공개한 레이스 영상에서 EV6가 람보르기니, 맥라렌, 포르쉐, 페라리 등과의 속도 대결에서 2위를 차지한 모습이 나왔다.

송호성 기아 사장은 "EV6는 2026년까지 출시할 7개의 전용 전기차 모델 중에서 첫번째로, 기아가 혁신적 모빌리티 솔루션 기업으로 거듭나는데 큰 역할을 할 것"이라며 "향후 다양한 라인업을 선보여 전기차 시대를 선도할 것"이라고 강조했다.

