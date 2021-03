'코스피 3080대 지속' 외국인·연기금 순매수

[아시아경제 황준호 기자] 31일 코스피는 외국인과 연기금의 순매수가 이어지면서 상승장을 이어가고 있다.

31일 오전 10시38분 현재 코스피는 0.55% 상승한 3086.78을 가리키고 있다. 이날 장은 외국인이 889억원의 순매수를 기록하면서 상승세를 유지하고 있다. 개인(685억원)과 기관(110억원)은 순매도 의향을 나타내고 있다. 이날 연기금은 11거래일만에 처음으로 순매수 의향을 보였다.

업종별로는 증권, 통신업 등이 2%대 오름세를 나타내고 있다. 보험업, 비금속광물, 금융업, 서비스업 등은 1%대 상승 중이다.

전체 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,000 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 7,579,536 전일가 82,200 2021.03.31 11:38 장중(20분지연) 관련기사 어닝서프라이즈!! “삼성-LG” 관련 황금 수혜 株!! 외신 보도 초읽기삼성전자, 내달 1일 '비스포크 인덕션' 신제품 출시“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 를 비롯해 471개 종목이 상승세를 보이고 있다. 351개 종목은 하락세를 기록하고 있다. 외국인은 이날까지 3일째 삼성전자를 사들이고 있다. 삼성전자는 전날 종가보다 0.36% 오른 8만2500원을 기록하고 있다. 이어 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 380,000 전일대비 3,500 등락률 +0.93% 거래량 280,540 전일가 376,500 2021.03.31 11:38 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야"코스피, 보합세 지속 3040선...개인 나홀로 매수 close 가 1.59% 오른 38만2500원을, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 748,000 전일대비 1,000 등락률 +0.13% 거래량 30,172 전일가 747,000 2021.03.31 11:38 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야"코스피, 보합세 지속 3040선...개인 나홀로 매수 코스피, '3020선' 약보합세...시장은 관망세 지속 close 가 1.07% 상승한 75만5000원을 기록하고 있다.

같은 시각 코스닥도 상승세를 나타내고 있다. 0.12% 오른 959.25에 거래가 이뤄지고 있다. 개인이 965억원의 순매수 의향을 보이고 있는 가운데, 외국인과 기관이 각각 550억원, 344억원의 순매도 의향을 지키고 있다.

업종별로는 정보기기가 3%대 상승 중이며, 통신서비스, 인터넷, 건설, 비금속 등이 오름세를 보이고 있다. 시총 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 137,800 전일대비 700 등락률 +0.51% 거래량 259,437 전일가 137,100 2021.03.31 11:38 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나셀트리온헬스케어, 주가 13만 8000원.. 전일대비 -1.15%코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야" close , 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 151,100 전일대비 600 등락률 +0.40% 거래량 63,923 전일가 150,500 2021.03.31 11:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야"코스피, 보합세 지속 3040선...개인 나홀로 매수 close , 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 310,100 전일대비 8,400 등락률 +2.78% 거래량 42,458 전일가 301,700 2021.03.31 11:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나코스피, 개인·외인 동반 매수에도 3030선 하락 마감..."저평가 실적주 주목해야"코스피, 보합세 지속 3040선...개인 나홀로 매수 close 가 상승세를 나타내고 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr