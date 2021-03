美 국무부, 미얀마서 비필수업무 공무원·가족 철수명령... "미얀마 정세불안"

미얀마 시위 격화에 500명 이상 사망

민주진영도 군대조직...내전으로 비화될듯

[아시아경제 이현우 기자] 미 국무부가 미얀마에 주재하는 비필수업무 공무원과 가족들에 대해 소개령을 내리고 철수를 명령했다. 미얀마 민주진영이 소수민족 반군들과 연방군 창설을 논의하고 미얀마 정부군과 반군들 사이 교전이 심각해지며 내전으로 비화되자 자국민 보호를 위해 내린 조치로 풀이된다.

30일(현지시간) AP통신과 주요외신에 따르면 미 국무부는 이날 미얀마의 정정불안을 이유로 비필수업무 공무원과 가족들 등 미얀마 주재 미국인들에 대한 소개령을 내렸다. 미 국무부는 "현재 진행 중인 미얀마의 전국적 저항과 시위 외에 미얀마 친주의 마투피, 카친주의 바모와 모가웅 등 다수의 지역에서 무장폭력이 발생할 수 있다"고 경고했다.

이번 조치는 최근 미얀마 민주진영이 각 지역의 소수민족 반군과 연합해 연방군 구성을 논의 중인데다 반군들과 미얀마 정규군 사이 전투가 점차 대규모로 이어지면서 미얀마 내 자국민 보호를 위해 내려진 조치로 풀이된다. 미얀마는 현재 북부 카친주의 카렌민족연합(KNU), 카친독립군(KIA) 등 소수민족 반군조직들이 미얀마 반군과 교전을 벌여 최근 일주일 동안 10차례 이상 전투가 발생했다. 특히 중국과 태국 국경인근에서 전투가 발생하고 있어 이들 나라의 무력개입 가능성도 제기되고 있다.

미얀마 시위도 무력진압이 이어지면서 지금까지 500명이 넘는 사망자가 나오는 등 유혈 사태가 이어지고 있다. 시위를 지휘 중인 민주진영의 '미얀마 연방의회 대표위원회(CRPH)'는 소수민족 반군과 연합, 연방군 창설을 목표로 모금운동을 벌이고 있는 것으로 알려졌다.

