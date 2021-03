타이틀리스트 "디지털 볼 플랜트 투어~"

타이틀리스트가 30일 코로나19로 중단된 오프라인 투어 대안을 선보였다.

골프공 공장 BP3(Ball Plant 3)를 온라인으로 볼 수 있는 ‘디지털 볼 플랜트 투어’ 프로그램이다. 골프공 제작 공정을 홈페이지에서 생생하게 경험할 수 있다. "포스트 코로나19 시대의 적절한 대응 방안"이라는 평가를 받았다. 현재 미국 메사추세츠주에 BP2와 BP3 등 2곳, 태국에 BP4 1곳을 가동하면서 대표 모델 프로v1과 프로v1x를 생산한다.

2021년형 모델은 특히 코어부터 커버, 딤플까지 완전히 새롭게 탄생했다. 열정적인 골퍼들에게 BP3 투어 기회가 생긴 셈이다. 업데이트된 설비와 타이틀리스트만의 골프공 제작 공정의 정교함을 모두 확인할 수 있다. ‘넘버 2’ 저스틴 토머스(미국)는 "골프공 생산 장면은 아주 인상 깊었다"며 "직접 확인한 후 신뢰감과 자신감이 더 강해졌다"고 기대치를 부풀렸다.