서울 빈집 11곳 정원·주차장 등 주민 편의시설로 재탄생

[아시아경제 임온유 기자] 서울시는 장기간 방치된 빈집을 활용한 도시재생 프로젝트로 7개 자치구의 빈집 11곳을 주민 생활편의시설로 바꿨다고 31일 밝혔다.

흉물로 방치됐던 금천구 시흥동 빈집은 '동네정원'으로 재탄생했다. 이 지역에 휴식 공간이 부족하다는 점을 고려해 빈집을 철거한 뒤 사계절 푸르른 식물로 벽면을 녹화하고 바닥에 화분을 놓았다. 주민들이 앉아 쉴 수 있는 벤치도 설치했다.

성북구 하월곡동에 있던 빈집은 철거 후 '마을주차장'으로 만들어 거주자 우선주차구역으로 사용하고 있다. 동대문구 답십리동의 빈집은 '마을텃밭'으로 조성했으며, 성북구 장위동과 석관동의 빈집은 예술품 전시공간으로 활용하는 '문화예술거점'으로 되살렸다.

이들 사례는 '빈집활용 도시재생 프로젝트'로 소규모 생활편의시설(SOC)을 조성한 첫 사례라고 시는 전했다. 앞서 시는 2018년 이 사업을 시작해 빈집 100여 곳을 임대주택 526호로 만들어 공급했다. 빈집을 생활편의시설로 조성하는 사업은 지난해 처음 시작해 올해 추가로 55곳, 내년까지 모두 120곳을 재생시킬 계획이다.

류훈 서울시 도시재생실장은 "청년·신혼부부 등 주거 취약계층에게 임대주택을 공급하고 주민 생활편의시설을 조성하는 등 빈집의 활용도를 계속 높여나가겠다"고 말했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr