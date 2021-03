[아시아경제 박형수 기자] 국회의원 보좌관이 술집에서 지인을 폭행해 고소당했다.

30일 경찰에 따르면 A씨가 지난 26일 새벽 청주시 청원구의 한 술집에서 같이 술을 마시던 지인 B씨에게 폭행을 당했다며 고소장을 제출했다.

A씨는 손과 목, 얼굴 등에 상처를 입은 것으로 알려졌다. B씨는 청주 청원이 지역구인 더불어민주당 변재일 의원의 보좌관이다.

변 의원 보좌관은 술에 취해 정확하게 기억나지 않는다면서 물의를 빚은 것에 책임을 지고 사의를 표명했다.

경찰 관계자는 "고소장이 접수됐지만 아직 사건도 배정하지 않은 상황"이며 "조만간 A씨와 B씨를 불러 정확한 사건 경위를 조사할 계획"이라고 말했다.

