최창원 부회장, SK가스 대표이사직 사임

[아시아경제 박형수 기자] SK가스는 최창원 부회장이 SK가스 대표이사직을 사임한다고 30일 공시했다.

SK가스는 기존 최창원 부회장, 윤병석 사장 등 2인 대표이사 체제에서 윤병석 대표 1인 대표이사 체제로 변경한다.

최창원 부회장은 책임경영 기조를 이어가기 위해 SK가스 사내이사직은 계속 유지한다.

SK그룹은 최태원 회장과 동생 최재원 수석부회장이 SK하이닉스, SK텔레콤, SK이노베이션 등을 맡고 있다. 사촌인 최신원·최창원 형제가 각각 SK네트웍스와 SK가스, SK디스커버리 등을 경영하는 구조다.

최창원 부회장은 SK가스, SK플라즈마 등을 지배하는 지주사 SK디스커버리의 대표이사를 맡고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr