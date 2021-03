정 총리 "언제 어디서든 기본방역수칙 생활화해달라"

"3차 유행 장기화…감염 확산 가능성이 커져"

즉각 분리제도 시행 첫날…현장대응 인력 지원, 인프라 확충

[아시아경제 장세희 기자]정세균 국무총리는 코로나 19 3차 유행 장기화와 관련해 국민의 자발적 방역 실천을 당부했다.

정 총리는 30일 정부서울청사에서 열린 코로나 19 중앙대책본부(중대본) 회의에서 "참여 방역은 변함없이 K-방역의 가장 중요한 원동력이다. 언제 어디서든 기본 방역수칙을 생활화해주실 것을 당부드린다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "한국은행은 지난해 말 급감했던 이동량이 3차 유행 장기화로 다시 늘어나 감염 확산 가능성이 커지고 있다고 분석했다"며 "정부가 강제적인 방역에 나선다면 경제적 손실이 불가피 한 만큼 지속 가능한 방역을 위해서는 개개인의 자발적 협력이 필요하다"고 강조했다.

정 총리는 또 추가경정예산(추경) 집행과 관련해 신속하고 차질 없는 지원을 하겠다고 강조했다.

정 총리는 "첫 번째 추경 집행이 본격화되고 있다"며 "소상공인 버팀목 자금 플러스는 지급 첫날인 어제 하루에만 79만여 개 사업체의 신청을 받아 약 1조4000억원이 지급됐다"고 말했다. 이어 "긴급고용안정지원은 오늘부터 지급을 시작한다"고 덧붙였다.

그러면서 "추경 집행 상황을 계속 점검하면서 신속하고 차질 없는 지원에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

오늘부터 시행되는 '즉각 분리제도'와 관련해선 "아동학대로 인한 안타까운 사망은 매년 늘고 있고, 피해 대다수는 부모에 의한 학대로 밝혀지고 있다"며 "하지만 코로나 19로 아이들이 집에 있는 시간이 길어 학대를 발견하기는 더 어려워진 상황"이라고 말했다.

그러면서 "보건복지부와 경찰청, 지자체는 학대받는 아이들을 신속히 찾아내 회복을 돕고 현장대응 인력 지원 보호 기반 시설 확충에 더욱 속도를 내주길 바란다"고 당부했다.

