bhc치킨 ‘해바라기 봉사단’, 유기동물보호소 봉사 진행

[아시아경제 이승진 기자] bhc치킨은 ‘해바라기 봉사단’ 5기 1조가 지난 24일 경기도 오산시에 있는 동물보호소에서 유기동물을 위한 봉사를 진행했다고 30일 밝혔다.

이날 봉사단원들은 유기 또는 파양된 강아지와 고양이를 임시로 돌보는 오산의 한 동물보호소를 방문했다. 단원들은 보호소 실내 청소, 케이지 세척 및 소독, 배변 패드 교체 등 동물 생활 공간 개선에 이어 목욕, 사료 먹이기를 통해 동물들과 정서적 교감을 나눴다. 또한 보호소에 간식, 배변 패드 등 반려용품을 후원하며 동물들이 더 나은 환경에서 생활하도록 힘을 보탰다.

bhc치킨 관계자는 “봉사단의 활동을 계기로 보호소 내 동물 입양 활성화는 물론, 보호소에 있는 동물들에게 많은 관심과 따뜻한 손길이 확대되길 기대한다”며 “bhc치킨은 봉사단이 사회적 환기가 필요한 봉사활동을 꾸준히 펼치면서 나눔 문화 확산에 기여하는 리더로 성장할 수 있게 적극 지원할 것”이라고 전했다.

한편, bhc치킨의 해바라기 봉사단은 2017년 발족 이후 5년간 운영되고 있는 대학생 봉사단체다. 올해 1월부터 본격 활동 중인 5기는 외부 활동이 여의치 않은 환경에서도 저소득층 대상 연탄 나눔, 어린이 안전 우산 제작, 대지에 유목 옮겨심기 등의 봉사를 진행했다.

