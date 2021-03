[아시아경제 유현석 기자] 국방부는 청해부대가 선박 좌초로 막힌 수에즈 운하 대신 희망봉으로 우회하는 한국 국적 선박들을 보호하기 위해 작전 활동을 시행한다고 29일 밝혔다.

청해부대는 이날 오후 3시20분 아덴만 일대로 이동했다. 아덴만 일대에서 우리 선박에 대한 보호임무를 수행할 예정이다.

아시아와 유럽을 잇는 수에즈 운하는 지난 23일 파나마 선적의 컨테이너선 '에버 기븐'이 좌초하면서 막혔다. 이에 따라 아시아와 유럽을 오가는 수많은 선박 운항이 중단된 상태다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr