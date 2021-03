조경식 과기부 2차관 "디지털뉴딜에 모든 역량 집중하겠다"

[아시아경제 유현석 기자] 조경식 신임 과학기술정보통신부 2차관은 "국민과 기업이 체감할 수 있는 성과를 만들 수 있도록 디지털 뉴딜에 모든 역량을 집중하겠다"고 29일 밝혔다.

이날 취임사에서 조 차관은 "데이터 댐 구축과 5G네트워크·AI(인공지능) 고도화 등 D·N·A(데이터·네트워크·인공지능) 생태계 강화로 디지털 혁신 가속화와 양질의 일자리 창출을 지원하겠다"고 강조했다.

조 차관은 "최근 해외 온라인동영상서비스(OTT) 기업의 국내시장 잠식 우려가 현실화하고 있지만, 경쟁력 있는 한류 콘텐츠와 네트워크 인프라로 우리 기업이 날개를 달 수 있도록 지원하겠다"며 "빠르게 변화하는 정보통신기술(ICT) 환경 속에서 소외되는 국민이 없도록 하고 디지털 기반 우정 혁신을 통해 국민에게 사랑받는 우정사업을 만들겠다"고 강조했다. 이어 "지금은 코로나19가 부른 위기를 4차 산업혁명의 기회로 활용해야 할 때"라고 덧붙였다.

조 차관은 공직에 입문한 후 정보통신과 방송정책을 책임진 정통 관료 출신이다.

