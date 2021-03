북한·미국, 탄도미사일 발사놓고 본격적인 신경전

[아시아경제 유인호 기자] 북한과 미국이 탄도미사일 발사를 놓고 신경전에 나섰다.

북한은 미국에 대한 대응 수위를 점차 높여가고 있다. 북한은 조 바이든 대통령 취임 이후 대북정책을 주시하며 관망하는 모양새였다. 구체적인 언급조차 없었다. 그러다 한미연합훈련이 돌입하면서 최선희 외무성 제1부상의 대미 담화로 포문을 열었다.

김여정 노동당 부부장은 3월의 따뜻한 봄은 없을 것이라고 경고했다.

그러는 사이 무력도발도 이어왔다. 북한은 바이든 대통령 취임 직후인 지난 1월 22일과 이달 21일 순항미사일을 발사한 데 이어 25일 바이든 행정부 들어서 처음으로 탄도미사일까지 쐈다.

조선중앙통신은 26일 "국방과학원이 3월 25일 새로 개발한 신형전술유도탄 시험발사를 진행했다"고 보도했다. 전날 오전 한미일이 포착한 탄도미사일 발사를 공식 확인한 발언이다.

북한이 본격적인 군사행동에 나선 것은 바이든 행정부의 대북 행보에 대한 불만의 표출로 보인다.

김정은 노동당 총비서가 지난 1월 당대회에서 '적대행위 일체 중단'을 들고나오며 한미연합훈련 중단을 촉구했음에도 훈련이 예정대로 진행된데다가, 토니 블링컨 미 국무장관이 한미 '2+2회담'에서 북한이 민감한 인권 문제를 지적한 점이 무력도발에 영향을 준 것으로 보인다.

미국도 가만히 있진 않았다. 블링컨 장관은 일본, 한국을 방문하며 동맹 강화를 통한 대북 압박에 나섰다. 바이든 대통령은 25일(현지시간) 북한의 탄도미사일 발사가 안보리 결의 위반이라며 "그들(북한)이 긴장 고조를 선택한다면 대응이 있을 것이다. 상응한 대응이 있을 것"이라고 경고했다.

유엔 안보리는 미국의 요청으로 26일 대북제재위원회를 소집했고, 안보리 이사국들은 비공개 원격회의를 열고 북한의 미사일 발사에 우려를 표명했다.

다만, 북한과 미국 양측은 무력 도발에 나서면서도 수위는 조절하는 모양새다.

김 총비서가 이번 탄도미사일 발사 현장에 참석하지 않았다는 점이 대표적이다. 김 총비서는 지난해 3월 전술유도무기 시범 사격에 참관했고 같은 달 4차례에 걸쳐 전선 장거리포병대 훈련과 포병부대 사격 대항경기를 지도했지만, 이번 미사일 발사 현장에는 모습을 드러내지 않았다.

25일 시험발사를 지도한 리병철 당 중앙군사위원회 부위원장이 "조선반도(한반도)에 존재하는 각종 군사적 위협"만 언급해 우회적으로 미국과 남측을 겨냥한 데 그쳤다.

미국 역시 대화 여지를 열어두고 있다. 지난해 탄도미사일 발사로 소집됐던 안보리 회의와는 달리 산하 대북제재위 회의는 무게가 떨어져, 미국도 북한을 상대로 대화의 문을 열어두려는 것 아니냐는 해석도 나온다.

바이든 대통령 역시 "외교에 대한 준비가 돼 있다"며 여지를 남겼다. 김정은 북한 노동당 총비서가 전날 탄도미사일 발사를 참관하지 않은 것은 미국을 압박하면서도 일정 부분 수위 조절에 나선 것으로 풀이된다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr