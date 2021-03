머스크 "테슬라, 몇달내 최대 기업된다" 트윗 논란

트윗 작성 후 '몇달내' 표현 삭제

애플-테슬라 시가총액 격차는 더 벌어져



[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 테슬라가 몇 달 내에 세계 최대 기업이 될 것이라는 트윗을 올렸다가 일부 내용을 삭제했다. 머스크의 바람과 달리 애플과 테슬라의 시가총액 격차는 계속 커지고 있다.

머스크는 26일(현지시간) 테슬라가 몇 달 안에 애플을 제치고 가장 큰 기업이 될 수 있다는 의미를 담은 트윗을 올렸으나 '몇 달 안에'라는 내용을 바로 삭제했다고 CNBC 방송 등이 보도했다.

한 트위터 이용자가 이날 테슬라의 완전자율주행(FSD) 기능을 거론하며 "테슬라가 애플보다 더 커질 것"이라는 글을 트위터에 올렸고, 머스크는 "테슬라가 가장 큰 기업이 될 가능성은 0%보다는 크다고 생각한다"라는 장난성 댓글을 달았다.

이어 다른 네티즌이 '0%보다 크다'라는 답변이 좋다고 응원하자 머스크는 "아마 몇 달 내에"라는 댓글을 다시 달았으나 돌연 그 부분만 삭제했다.

워싱턴포스트(WP)는 "머스크가 몇 달 안에 가장 큰 회사가 될 것이라고 자랑했다가 트윗을 삭제한 것"이라고 꼬집었다. 블룸버그통신은 과거 트윗 문제를 두고 SEC 조사를 받았던 머스크가 "특이하고 드문 일을 했다"라고 지적했다. 머스크는 2018년 8월 '테슬라 상장 폐지' 트윗 소동을 벌여 SEC로부터 고소당해 벌금을 낸 적이 있다.

최근 테슬라의 하락폭이 깊어지면 양사의 기업가치 격차는 확대 중이다. 테슬라 주가는 이날 장중 600달러를 기록하는 등 약세를 이어가며 전날보다 3.39% 하락한 618.71달러로 장을 마쳤다. 애플은 상승세로 마감했다.

이날 애플의 시가총액은 2조달러, 테슬라는 약 6000억 달러 수준이다. 시가총액 격차를 감안하면 테슬라가 몇달 내에 애플을 추월하는 것은 쉽지 않은 상황이다.

WP는 "테슬라 투자자들이 머스크가 삭제한 트윗 내용을 SEC가 주목하면 안 된다면서 소셜미디어를 통해 테슬라 주식 구매를 촉구하는 글을 올리기도 했다"라고 전했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr