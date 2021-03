北, 신형전술유도탄 영어표기 '발사체'에서 '미사일'로 바꿔

[아시아경제 유현석 기자] 북한이 25일 시험 발사한 '신형전술유도탄'의 영어 표기를 '발사체(Projectile)'에서 '미사일(Missiles)'로 변경한 것으로 확인됐다.

조선중앙통신은 26일 홈페이지에 게시한 영어 기사에서 신형전술유도탄을 'New-type Tactical Guided Missiles'라고 번역해 '미사일'임을 분명히 한 것이다.

이날 오전 6시18분께 배포한 영어 기사에서는 'New-type Tactical Guided Projectile'이라고 돼 있었다.

기사에서 '신형전술유도탄'은 제목과 본문에 총 4번 등장하는데 일괄적으로 '발사체'가 '미사일'로 대체됐다.

한편 북한이 중립적 의미의 '발사체'라는 표현을 무기의 일종인 '미사일'로 바꾼 데 대해 국제사회의 시선에 개의치 않겠다는 뜻이 담긴 것 아니냐는 분석이 나온다. 다만 통신은 안보리 결의 위반을 자인하는 '탄도(Ballistic)'라는 표현은 사용하지 않았다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr