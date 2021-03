[아시아경제 유현석 기자] '이봉원 마스크'의 온라인 총판을 맡고 있는 에이치비유는 최근 개그맨 이봉원씨가 국가대표 선수촌 등에 'KF94 봉마스크'를 기증했다고 26일 밝혔다.

이봉원씨는 'KF94 봉마스크' 라는 마스크 브랜드 모델로 활동중이다. 이봉원씨는 진천 국가대표 선수촌 및 대한양궁협회에 봉마스크를 연달아 전달하며 다가오는 동경 올림픽에서 우리나라 국가대표 선수들의 선전을 기원했다.

회사 관계자는 "이봉원씨가 현재 천안에서 중국음식점 '봉짬뽕'을 직접 운영하면서 KF94 마스크 사업을 하는 후배에 직접 요청해 자신이 표지 모델로 활동중인 봉 마스크 기증을 주선했다"고 설명했다.

