대교는 26일 이사회 결의를 통해 대표이사 직무대행이던 강호준 사내이사가 대표이사로 선임됐다고 26일 공시했다. 강 신임 대표는 대교 아메리카 법인장을 지냈으며 대교홀딩스 최고전략책임자(CSO), 대교 해외사업총괄본부장, 대교 CSO를 맡고 있다.

