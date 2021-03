정부서울청사 18층 근무 직원 확진

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부 직원 중 코로나19 확진자가 발생했다.

26일 여가부에 따르면 정부서울청사 본관 18층에 근무하는 여성가족부 직원 1명이 외부에서 확진자와 접촉해 전날 코로나19 검사를 받았고 이날 오전 코로나19 확진 판정을 받았다. 해당 직원은 24일부터 휴가 중이었다.

확진자와 동일한 부서에서 근무하던 직원들은 모두 검사 후 자택에서 대기할 예정이다.

여가부는 "해당 직원과 접촉한 직원들은 오늘 중 검사를 받을 예정이며 방역당국이 역학조사를 진행하고 있다"고 설명했다.

