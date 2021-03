中국방부 "미국, 중국위협 과장…패권 위한 핑계"

[아시아경제 이기민 기자] 최근 미중 갈등 상황에서 미국의 행보에 대해 중국 정부가 패권을 다투기 위한 핑계라고 비판했다. 또한 미국이 주도하고 있는 반중국 블록인 쿼드(Quad)와 관련해서도 반대 입장을 냈다.

런궈창 중국 국방부 대변인은 25일 정례 브리핑을 열고 미국 국가안보전략 중간지침에서 중국을 규정한 부분을 두고 비판했다. 해당 지침은 중국 정부를 두고 안정적이고 개방적인 국제 시스템에 지속적으로 도전할 잠재력을 갖춘 유일한 경쟁자라고 규정한 바 있다.

런 대변인은 미국에 대해 "냉전적 사고방식으로 충만해 있다"면서 "미국이 적을 만들고 위협을 과장하는 '전략'은 패권을 잡고 패권을 다투기 위한 핑계"라고 주장했다.

이어서 "미국의 완고한 패권 심리와 (약육강식의) 정글법칙 신봉, 중국에 대한 위험한 오판을 반영한다"라면서 "이는 사실이 아니며 미중 양국과 세계의 공동이익에도 부합하지 않는다. 중국은 단호히 반대한다"고 덧붙였다.

그는 "패권주의는 일찌감치 쓰레기 더미로 갔어야 한다"면서 "협력이 유일하게 정확한 선택"이라고 강조했다.

특히 쿼드와 관련해선 "중국의 도전을 구실로 패거리를 짓고, 공공연히 지역국가간 관계를 이간질한다"면서 "결연히 반대한다"고 강조했다.

런 대변인은 미국뿐만 아니라 북대서양조약기구(NATO) 회원국들이 남중국해에 군함을 파견하는 것과 관련해서도 "남중국해의 안보 위협은 주로 역외에서 온다"며 "관련국들은 지역평화와 안정을 위해 건설적인 공헌을 하고, 공연히 생트집을 잡거나 말썽을 일으키지 말기 바란다"고 경고했다.

대만 문제에는 "대만은 중국영토의 불가분 일부로, 중국의 내정이다"면서 "외세의 간섭을 용납할 수 없다"고 말했다. 또 "외부세력이 대만을 이용해 중국을 견제하려 하고, 대만독립세력이 무력으로 독립을 도모하는 것은 모두 막다른 죽음의 길로 가는 것"이라고 덧붙였다.

