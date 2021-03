檢, ‘윤갑근 명예훼손 의혹’ 사건 정한중 교수 소환조사

[아시아경제 김대현 기자] ‘김학의 전 법무부 차관 사건 최종심의 결과’ 발표 과정의 위법성 여부를 들여다보고 있는 검찰이 법무부 검찰과거사위원회 위원장 대행을 맡았던 정한중 한국외대 법학전문대학원 교수를 소환 조사했다.

25일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사1부(부장검사 변필건)는 최근 정 교수를 피고소인 신분으로 불러 조사했다.

앞서 검찰과거사위는 정 교수가 위원장 대행으로 재직하던 2019년 5월 ‘김 전 차관 성 접대·뇌물수수 의혹 사건’의 최종심의 결과를 발표하면서 “윤갑근 전 고검장이 뇌물 공여자인 건설업자 윤중천씨를 만나 골프를 치거나 식사를 했다는 진술과 정황이 확인됐다”고 밝혔다.

하지만 윤 전 고검장은 검찰 수사에서 무혐의 처분을 받았고, 이후 정 교수와 검찰과거사위 '김학의 사건' 주심위원이던 김용민 변호사(현 더불어민주당 의원) 등을 명예훼손 혐의로 고소했다.

이날 검찰은 정 교수를 상대로 윤 전 고검장과 윤씨 간 유착 의혹이 발표된 경위 등을 확인한 것으로 알려졌다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr