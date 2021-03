"영국, 백신 접종 증빙시 술집 출입시 사회적 거리두기 완화 검토"

[아시아경제 이기민 기자] 보리스 존슨 영국 총리가 코로나19 백신 여권을 가진 사람들의 입장 기준을 술집 주인들이 세워야 한다는 입장을 냈다.

25일(현지시간) 일간 가디언에 따르면 존슨 총리는 최근 하원의원들에게 이같이 언급을 했다. 가디언은 코로나19 음성이나 백신 접종이 확인된 경우 술집에서 사회적 거리두기 규칙을 지키지 않고 모이는 게 허용될 수 있는 방안이라고 풀이했다.

존슨 총리는 백신 접종 인증이 코로나19로부터 보호조치를 원하는 영국 시민들의 지지를 받는 것으로 믿고 있다고 말한 바 있다.

현재 마이클 고브 국무조정실장 주도로 국민보건서비스(NHS) 애플리케이션을 술집이나 극장에 갈 때 음성 및 백신 접종 증빙용으로 사용하는 방안이 검토되고 있다.

특히 백신 접종이 증빙되면 스포츠 경기장과 행사장에 입장할 수 있도록 사회적 거리두기를 완화하는 방안도 고려하고 있다. 이는 술집의 운영에 도움이 되고 시민들의 백신 접종 동기를 높일 수 있다는 관측도 나온다.

정부 관계자는 이에 대해 존슨 총리 지시로 사회적 거리에 대한 검토가 이뤄지는 것의 일환이라고 설명하면서 논의가 초기 단계로 아직 결정된 게 없다고 말했다.

윌리엄 레그 보수당 하원의원은 존슨 총리의 일간 텔레그래프 칼럼니스트 시절을 떠올리면 코로나19 면역 인증을 지지하는 총리를 상상할 수 없다고 지적했다.

