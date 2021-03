경남제약, '링거라이트액' 전국 대학·종합병원에 공급

[아시아경제 유현석 기자] 경남제약 경남제약 053950 | 코스닥 증권정보 현재가 7,080 전일대비 10 등락률 -0.14% 거래량 59,230 전일가 7,090 2021.03.25 14:28 장중(20분지연) 관련기사 경남제약, '레모나' 모델 걸그룹 트와이스 발탁…"다양한 온·오프라인 활동 진행 예정"경남제약, 지난해 매출 709억으로 전년比 58.3% 증가… “역대 최대”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일 close 은 국내 단독 허가권을 가지고 있는 링거라이트액을 다음달 초 전국 대학병원과 종합병원에 납품할 예정이라고 25일 밝혔다.

링거라이트액은 수분과 전해질의 보급 및 유지를 해주는 적응증을 가진 경구제로 포도당, 염화나트륨, 시트르산칼륨수화물 등을 함유한 전문의약품이다.

경남제약은 경구형 타입으로 구성돼 빠르고 편하게 수분과 전해질을 보급해줄 수 있는 링거라이트액의 국내 단독 허가권을 지난해 12월 획득한 바 있다.

경남제약은 코로나 백신 접종 후 이상반응에 효과를 보이는 경구수액제 '링거라이트액'을 아산중앙병원을 필두로 서울대병원, 삼성의료원, 전북대병원, 세브란스병원 등 다수의 대학 및 종합병원에 공급할 계획이다.

회사 관계자는 "혈관 주사용 수액제는 간호사, 의사가 대면 접촉에 의해 투여하는 방식이라면 이번 경구수액제는 의사가 처방을 하면 비대면 속에서 환자가 직접 마시면 되는 방식이기 때문에 위험도 훨씬 줄일 수 있다"며 "특히 다음달 1일 부로 국내 보험 약가에 등재돼 처방 시 환자의 약가 부담을 덜어 주는 장점도 있다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr