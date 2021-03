"그렇게 몹쓸 사람이었나" '박원순 예찬'…임종석은 왜 그럴까

임종석 "박원순, 가장 청렴한 공직자" 2차 가해 논란

전문가 "지지층 결집, 대선 행보 의지 드러낸 것"

[아시아경제 강주희 기자] 박원순 전 서울시장의 극단적 선택으로 치러지는 서울시장 보궐선거가 2주 앞으로 다가온 가운데, 임종석 전 대통령 비서실장이 박 전 시장을 옹호하는 발언을 해 파장이 커지고 있다.

여당의 '자제해달라'는 요구와 비판 여론에도 임 전 실장은 연일 '박원순 예찬'에 나서고 있어 의문스럽다는 반응이다. 전문가는 차기 대선을 염두한 행보일 것이라고 분석했다.

임 전 실장은 지난 23일 자신의 페이스북에 "박원순은 정말 그렇게 몹쓸 사람이었나. 그의 열정까지 매장되지는 않았으면 한다"고 말해 성추행 피해자에 대한 2차 가해 논란 일으켰다.

임 전 실장은 또 박 전 시장에 대해 "청렴이 여전히 중요한 공직자의 윤리라면 박원순은 내가 아는 가장 청렴한 공직자"라고 추켜세우며 "호텔 밥 먹지 않고 날 선 양복 한 번 입지 않고 업무추진비를 반 이상 남기는 쪼잔한 공직자였다"고 평가했다.

임 전 실장의 발언이 알려지자 정치권 안팎에선 비난이 쏟아졌다. 선거를 앞둔 박영선 더불어민주당 서울시장 후보는 이날 MBC라디오 '김종배의 시선집중'과 인터뷰에서 "피해 여성의 상처가 아물지 않은 상태이기 때문에, 그런 상처를 건드리는 발언은 자제해주시는 게 좋지 않을까 생각한다"며 "앞으로 그런 일 안 해주셨으면 좋겠다"고 잘라 말했다.

그러나 이 같은 비판에도 불구하고 임 전 실장은 24일 재차 "이명박, 오세훈 전 서울시장 시절에는 속도와 효율이 강조됐다면 박원순 전 서울시장 시절에는 안전과 복지가 두드러졌다"며 그의 치적을 강조하고 나섰다.

이어 박 전 시장의 이력을 나열하면서 "박원순 시장의 행정에 대해 비판적인 시각도 많다. 하지만 박 전 시장의 당선은 서울시민들의 생각이 변했다는 방증"이라고 강조했다. 그러면서 "아픔과 혼란을 뒤로하고 선거를 다시 치르는 이 시점에 이런 문제들에 대한 성찰과 평가도 이루어져야 한다"고 했다.

시민들 사이에선 비판의 목소리가 쏟아졌다. 누리꾼들은 "서울시장 선거를 왜 하게 된 건지 잊은 건가", "비정상이 정상이고 공정과 사회적 윤리가 거꾸로 가고 있는 듯 하다", "오로지 자기 편은 정의고 깨끗하고 죄가 없다는 식", "지금 이 시점에 어떻게 저런 말을 할 수 있는지 이해할 수 없다" 등의 반응을 보이며 분노를 표했다.

특히 박 전 시장 성추행 피해자가 지난 17일 민주당의 책임 있는 조치와 성추행 피해에 대한 고통을 호소한 지 불과 일주일도 지나지 않은 시점에서 이 같은 발언이 나온 것은 납득하기 어렵다는 반응이다.

일각에선 임 전 실장의 발언이 선거를 앞두고 지지층 결집을 의도한 것이란 해석이 나오고 있다. 그러나 정치적 의도를 위해 피해자에 대한 2차 가해를 서슴지 않은 행보를 용납할 수 없다는 비판은 여전하다.

전문가는 임 전 실장의 발언이 친문(親文) 지지층 결집과 차기 대선 행보를 염두에 둔 발언이라고 분석했다. 이종훈 정치평론가는 "선거 운동도 중요하지만, 그보다는 임 전 실장 개인이 친노, 친문으로부터 지지를 얻기 위한 발언으로 보인다. 본인의 대선 행보를 염두에 둔 발언, 대선을 하려는 의사를 강하게 드러낸 것으로 볼 수 있다"고 말했다.

이어 "한국토지주택공사(LH) 사태 등 현재 진보 지지층에서도 문재인 정부에 비판적인 사람들이 많은데 이 같은 상황에서 지지층을 자극하고 결집할 수 있도록 눈에 띌만한 메시지를 던진 것"이라며 "그러나 결과적으로 중도층 이탈을 초래해 선거는 물론 여권에 악영향을 끼칠 것"이라고 내다봤다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr