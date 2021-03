동원F&B '코큐텐디', 미세입자 신기술…오메가3 체내흡수율 610%↑

[아시아경제 이승진 기자] 동원F&B가 최근 출시한 ‘GNC 아쿠아셀 오메가3 코큐텐디’는 호주의 바이오테크기업 파마코에서 개발한 ‘아쿠아셀’ 기술을 국내 최초로 적용해 오메가3 지방산의 체내 흡수율을 높인 제품이다.

아쿠아셀 기술은 물에 잘 녹지 않는 지방산을 미세입자 크기로 잘게 쪼개 체내 흡수가 쉽게 하는 기술이다. 지방산을 미세한 분자 크기로 쪼개면 소화 효소와 상호작용하는 면적이 넓어져 분해가 쉬워지고 흡수율과 생체이용률이 높아진다. 임상시험 결과에 따르면 아쿠아셀 기술을 적용한 오메가3 제품은 일반적인 EE 형태(에탄올에 지방산을 결합)의 오메가3 제품보다 섭취 후 24시간 이내 DHA와 EPA의 체내 흡수율이 무려 610% 높다.

GNC 아쿠아셀 오메가3 코큐텐디의 주요 영양 성분은 오메가3로 DHA와 EPA의 함량이 600㎎에 이른다. 오메가3 외에도 항산화와 높은 혈압 감소의 기능성을 인정받은 코엔자임Q10과 겨울철 실내 생활로 부족할 수 있는 비타민D도 함께 들어 있는 복합 기능성 제품이다. 특히 코엔자임Q10과 오메가3를 함께 섭취하는 것은 혈압과 혈행을 동시에 관리할 수 있어 혈관 건강에 더욱 도움을 줄 수 있다.

GNC 아쿠아셀 오메가3 코큐텐디는 라임, 코코넛오일 등을 더해 오메가3 제품 섭취 시 느껴지는 특유의 이취감을 줄였다. 캡슐 크기가 작아 목 넘김이 용이하고 PTP 개별 포장으로 안전하고 위생적이다. GNC 아쿠아셀 오메가3 코큐텐디의 내용량은 620㎎ 캡슐 60개입이며 정상가는 6만9000원이다.

