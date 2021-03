AIA생명, '내가 조립하는 종합건강보험' 출시

38개의 특약 중 원하는 대로 한 데 모아 조립

핵심보장 가입연령 최소 0세부터 최대 70세까지 확대

[아시아경제 기하영 기자]AIA생명은 자사가 보장하는 38개의 특약 중 고객이 원하는 보장만 조립해 맞춤설계가 가능한 '(무)AIA 바이탈리티(Vitality) 내가 조립하는 종합건강보험'을 출시했다고 25일 밝혔다.

이 보험은 주계약으로 보장하는 질병고도장해 외에, 진단금 특약 16종, 사망 및 장해 특약 5종, 의료비 및 치아 특약 12종, 어린이 전용 특약 5종 등 다양한 보장을 고객 니즈에 맞게 선택해 가입할 수 있다. 특히 기존 특약 가입 시 존재했던 주계약 및 의무특약 가입조건이 삭제돼, 주계약을 최소로 가입하더라도 다양한 특약을 자유롭게 조립해, 부족한 보장은 보완하고 필요한 보장은 강화하는 보장 리모델링이 가능해진다.

가족 구성원 모두가 가입을 고려할 수 있도록 상품의 가입연령이 확대된 점도 특징이다. 핵심 보장에 대한 가입나이가 최소 0세부터 최대 70세까지 확대돼 어린이나 고령자도 가입할 수 있다. 신규 개발된 어린이 100세 진단 특약은 암과 뇌, 심장 관련 중대 질병에 대해 100세까지 보장하며, 0세부터 가입 가능한 재해골절 및 화상, 응급실 내원 등에 대비한 특약까지 조립이 가능해 자녀를 위한 종합 어린이 보험을 찾고 있는 고객에게 유용하다.

핵심보장 범위도 강화됐다. 일반암뿐만 아니라 특정암(유방암, 전립선암, 대장암) 진단시에도 최대 2000만원까지 보장하는 신규 암진단특약이 출시됐다. 뇌혈관질환 및 허혈성심장질환 역시 최대 2000만 원까지 보장하며, 수술특약의 보장 한도도 최대 1000만원이다. 폭넓은 보장과 반복 보장을 통해 기존의 질병진단금을 보완할 수 있는 질병장해특약과 재해골절과 화상 입원·수술까지 보장하는 비갱신형 재해골절 및 화상보장특약이 신규로 개발됐다.

'AIA 바이탈리티'와 헬스케어서비스를 적용해, 고객 건강의 사전, 사후 관리까지 한 번에 제공한다는 점도 이 상품의 장점이다. 바이탈리티 보험 상품에 가입한 고객은 가입 즉시 보험료 10% 선할인 뿐 아니라 고객 스스로 건강 습관을 개선하려는 노력에 따라 보험료 최대 20% 할인, 통신비, 커피, 항공권 할인 등 생활 속 다양한 리워드를 제공받을 수 있다.

이 상품은 최소 0세부터 최대 70세까지 가입할 수 있으며 주계약 및 18개의 일부 특약의 경우 100세까지 갱신 없이 보장된다.

주계약 가입한도는 500만원에서 5000만원이다. 40세 남자, 주계약 500만원(보장금액) 가입, 20년납 기준, 신암진단특약(해지환급금 50% 지급형) 2000만원(보장금액)을 포함해 가입 시, 월 보험료는 3만8637원(보험료 할인 기준, 할인 전 보험료 월 4만2930원)으로 보험료 납부 방식은 월 납만 가능하다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr